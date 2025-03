Quotidiano.net - Cina: Non siamo parte della crisi in Ucraina, sosteniamo la pace

Leggi su Quotidiano.net

La"non ha creato lain, né è". Così il portavoce del ministro degli Esteri Lin Jian, ha replicato a una domanda se Pechino invierà forze di peacekeeping in. "tutti gli sforzi favorevoli a una risoluzione pacificae ci aspettiamo che le parti interessate trovino una soluzione sostenibile e duratura che affronti le preoccupazioni reciproche", ha aggiunto Lin nel briefing quotidiano, secondo i media statali cinesi. Quanto ai giudizi espressi dal presidente Usa Donald Trump venerdì scorso alla Casa Bianca, secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky stava "giocando con la terza guerra mondiale" e "non era pronto per la", Lin ha osservato di aver "preso atto dei rapporti pertinenti". La, ha concluso il portavoce, "continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione politicae nella realizzazione".