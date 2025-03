Romadailynews.it - Cina: Harbin, +90 mln visitatori nella stagione invernale 2024-2025

La mania per gli sport invernali ha alimentato il turismocitta’ cinese di ghiaccio di, con il numero di arrivi turistici in crescita del 9,7% su base annua, fino a superare i 90 milioni durante la. Essendo una delle principali destinazioni turistiche invernali della, capoluogo della provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, ha visto il suo settore turistico incassare 137,22 miliardi di yuan (circa 19 miliardi di dollari) dall’8 novembreal 28 febbraio, con un aumento del 16,6% anno su anno, secondo l’ufficio per la cultura e il turismo di. Il numero diinternazionali a, in particolare, e’ aumentato del 94,2% rispetto alla scorsa, grazie all’afflusso di turisti provenienti da Russia, Giappone, Repubblica di Corea e Paesi dell’ASEAN, ha dichiarato l’ufficio.