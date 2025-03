Romadailynews.it - Cina: BYD, DJI presentano sistema di droni smart montati su veicoli

La casa automobilistica cinese BYD e il colosso deiDJI hanno inaugurato undiintelligentisu, con l’obiettivo di trasformare le auto in piattaforme mobili di intrattenimento ed esplorazione. Il, chiamato “Lingyuan”, integra drone e veicolo, offrendo un campo visivo verticale per catturare momenti di viaggio in tempo reale. L’azienda ha annunciato che ilsara’ disponibile su tutti i modelli BYD in occasione di un evento di inaugurazione tenutosi ieri a Shenzhen, un importante polo tecnologico nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Il “Lingyuan” e’ dotato di una piattaforma di atterraggio retrattile montata sul veicolo, che consente il decollo e l’atterraggio automatizzati, il follow-shooting sincronizzato e lo stoccaggio e la ricarica rapidi del drone, secondo Yang Dongsheng, vice presidente senior di BYD.