Ciclismo, sabato il debutto di Elia Viviani. E spunta l'ipotesi Milano-Sanremo

Roma, 3 marzo 2025 – Dopo il tempo degli annunci arriva quello della programmazione, che nel caso di, fresco di legame annuale con la Lotto Cycling Team, parla di unanche più vicino di quanto si potesse immaginare al momento della firma. Il programma diIl veronese,8 marzo, sarà al via del Grand Prix Criquelion, tutt'altro che una sgambata: nel menù 200 km da Ath a Lessines, in Belgio. Poi, il giorno successivo, sarà la volta del Grote prijs Jean-Pierre Monserè, 202 km da Ichtegem a Roeselare, prima della Nokere Koerse del 19 marzo. A questo punto si apre un bivio, con una strada molto suggestiva in particolare per l'Italia:potrebbe infatti essere al via della, in calendario22 marzo oppure, il giorno precedente, prendere parte alla Bredene Koksijde Classic, una corsa chiaramente meno prestigiosa.