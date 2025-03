Lanazione.it - Cibersicurezza, accordo tra questura Firenze e Timenet: “Per prevenire attacchi informatici”

Leggi su Lanazione.it

, 3 marzo 2025 - Firmato un protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei criminisui sistemi informativi dellaSpA di Empoli con la Polizia di Stato. Lo hanno sottoscritto stamani, spiega una nota delladi, il dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Toscana, Eva Claudia Cosentino, e il Legale Rappresentante dellaFranco Iorio. L'è a tutela dei sistemi informativi e delle infrastrutture tecnologiche in uso alla società. Il protocollo "prevede una collaborazione volta alla condivisione e all'analisi di informazioni pere contrastale eventualio danneggiamenti, segnalazioni di emergenze relative a vulnerabilità dei sistemi e sviluppo di attività di comunicazione per fronteggiare le situazioni di emergenza.