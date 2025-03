Ilfattoquotidiano.it - “Ciao mami da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo”: Paolo Ciavarro piange Eleonora Giorgi

È rimasto al fianco di sua madre,morta di tumore al pancreas a 71 anni, in silenzio in clinica per tutto il giorno. Poi, avuto dall’attrice con Massimo, con un toccante messaggio su Instagram è riapparso: “daha un. Ti amo”. Ad accompagnare queste brevi parole una bellissima foto dipiccolino con la bellissima madre al suo fianco. Poi nelle storie ha scritto “Grazie per il vostro immenso affetto” in risposta ai tanti che hanno tributato omaggio all’attrice.Ilcitato daè il figlioele che ha avuto da Clizia Incorvaia e al quale laera legatissima e ha dedicato ogni secondo della sua vita fino all’ultimo.Il funerale dell’attrice si terrà mercoledì 5 marzo, alle ore 16, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma.