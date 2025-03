Panorama.it - Ciak in Viaggio: le location da Oscar di The Brutalist

Dopo aver conquistato i Golden Globe con i premi per miglior film, miglior regista e miglior attore, ecco che Theha sbancato alla cerimonia degli2025 - vincendo nelle categorie miglior attore protagonista, miglior fotografia e miglior colonna sonora - e portando sul grande schermo una visione epica e audace che sfida le convenzioni. (Ansa)Durante le sue tre ore e mezza di narrazione intensa, il film esplora la vita di un architetto ungherese che si confronta con il peso delle sue ambizioni, la lotta tra arte e commercio, e il trauma irrisolto dell'Olocausto, il tutto attraverso la lente del brutalismo, un movimento architettonico che rifiuta le regole per abbracciare la potenza della materia e della forma.Ma ciò che rende Theun’opera degna di entrare nella storia del cinema, non è solo la grandiosità epica che ricorda il successo di Oppenheimer, ma è anche - e soprattutto - l’interpretazione magistrale di Adrien Brody, vincitore agli2025 come miglior attore protagonista, che riesce a dare vita al tormentato protagonista, László Toth.