Secoloditalia.it - Choc a Milano, 50enne fuori scuola ripete ossessivamente “voglio un bambino”, poi tenta di rapirne due: bloccato. Ma che paura

Leggi su Secoloditalia.it

Quando ancora non ci si è ripresi dallodi sabato per quanto accaduto a Viterbo – dove una donnato di sottrarre con la forza una bambina ai suoi genitori – daarriva un’altra sconcertante notizia che ricalca le stesse orme dell’orrore e vivifica unamai sopita. Un uomo di 50 anni è stato arrestato aper aver cercato di rapire prima una bambina di 10 anni e in seguito un altro minore della stessa, la primaria Cabrin di Via delle Forze Armate. I genitori che hanno assistito alla scena e, ancora una volta – come nel caso di Viterbo – per quanto raggelati dallo sgomento e dal terrore, sono riusciti a evitare il peggio.Terrore adi rapire due bambiniLa Presse denuncia la vicenda e rilancia il fenomeno che annovera due gravi episodi che si sono succeduto dal centro al nord Italia in poche ore: per fortuna senza esiti drammatici.