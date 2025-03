Anteprima24.it - Chiudono i giardini della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

Tempo di lettura: < 1 minutoFeste di carnevale annullate, sfilate di bimbi vietate, nel cosiddetto Parco dei piccoli, situato alla Arenella, via Edgardo Cortese.La disposizione dirigenziale del Comune di Napoli, data domenica 2/3/25 chiude quel piccolo Parco, che peraltro negli ultimi due anni ha supplito all’incresciosa vicenda del parco Mascagna, accogliendo una folla enorme di cittadini desiderosi di un posto di svago.“Si ripete la superficiale amministrazionegestione delle aree verdi, anche la tempistica scelta, a ridosso del carnevale, è la testimonianza di una totale indifferenza alle esigenze di vivibilità del quartiere, e dei bambini in particolare. Il parco non ha nessun problema strutturale, necessita di pulizie ed ordine ,probabilmente il brusio festante dei bambini ha dato fastidio a qualche abitante dei palazzi vicini, e quindi, in attesa di lavori non meglio specificati, la soluzione è sempre la stessa, chiudere, e poi si vede.