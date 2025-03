Ilfattoquotidiano.it - Chiude l’ultimo bancomat, per prelevare toccherà fare 15 chilometri. Residenti inferociti a Vasanello nel viterbese

Una vicenda che ha del surreale, quella che si sta succedendo a, piccolo centro nel cuore dei monti cimini viterbesi. Qui quattro giorni fa è arrivata al Comune una pec delle Poste italiane che annunciava per il 3 marzo la chiusura per lavori dell’unico punto postale del paese. Insieme all’ufficio,rà anche lo sportello, che essendo l’unico in paese, è ovviamente un servizio indispensabile per tutti gli abitanti. Il sindaco Igino Vestri, immediatamente ha contattato la direzione delle poste chiedendo un chiarimento, ma dopo uno scambio di e-mail il verdetto è rimasto lo stesso: “l’ufficiorà il 4 marzo per lavori che dureranno 120 giorni, dovrete recarvi nel paese più vicino per i servizi postali e il prelievo di contanti”.Tutto molto chiaro, se non fosse che il centro abitato più vicino si trova a 15di distanza.