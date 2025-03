Ilnapolista.it - Chissà quanto avranno tremato le mura di Castel Volturno dopo la sconfitta di Como (Gazzetta)

lediladi)Lasi sofferma sulla frase di Conte in conferenza: «Quel secondo tempo non l’ho ancora digerito, ma lo hanno capito bene in settimana i ragazzi.».Scrive Vincenzo D’Angelo:Antonio Conte ha lanciato ufficialmente la sfida al campionato: «Se vogliamo, possiamo».E questo Napoli lo vuole maledettamente, perché ha cominciato a riflettere in tutto e per tutto lo spirito del suo allenatore, della sua guida, dell’uomo della rinascita. Cultura del lavoro e senso d’appartenenza sono tornati a essere al primo posto, così come la voglia di non mollare mai. C’è stato un passaggio a vuoto a, vero. Ma dagli errori si impara e quando è il maestro Conte a salire in cattedra, beh, gli alunni non hanno scampo.