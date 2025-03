Ilrestodelcarlino.it - Chinenyeze migliore in campo, molto bene anche Balaso

7,5 (foto): pochi punti ma in momenti importanti, efficaceal servizio con 2 ace. Sei palloni a terra, 75% offensivo, difese e meritato premio di Mvp. Loeppky 6-: gara sottotono. Nel secondo set fa 2/5, si becca 2 muri ed esce senza più rientrare. Finisce con 5 punti, 5/9 e malino in ricezione. Boninfante 7: altra domenica da applausi per il baby regista. Spacca il primo set con 2 ace. Lagumdzija 7: top scorer con 13 punti. In attacco fa 10/19, stranamente non piazza ace ma è il top dei suoi a muro con 3 block. Bottolo 6: ultimo turno di campionato brutto. Due su sei, ben 3 sbagli su 6 battute e panchina da metà secondo set. Tenorio 6: maglia da titolare per il 2005 che risponde in due set e mezzo con 3 punti frutto di 2/3 e un muro.7,5: riceve con un sontuoso 64% (36% di perfetta!) e difende in modo magistrale su ogni diagonale dei fermani.