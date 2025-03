Tutto.tv - Chiara Pompei e Riccardo si sono già lasciati dopo UeD? arriva una segnalazione

Leggi su Tutto.tv

sarà ricordata, o forse sarebbe meglio dire dimenticata presto, come la tronista meno durevole di Uomini e Donne. Il suo trono, infatti, è durato una manciata di giorni, in quanto pocoè spuntata unasul suo conto che, alla fine, l’ha portata a lasciare il programma.ha deciso di uscire dalla trasmissione con, un ragazzo che stava frequentando da un po’ di tempo e che, a quanto pare, malgrado la decisione di salire sul trono, non aveva mai dimenticato del tutto. Di recente, però,spuntate delle segnalazioni sui due ragazzi. La loro storia è già giunta al capolinea? LasuUomini e Donne: cosa starebbe succedendoLa relazione trasembra non stia procedendo esattamente nel migliore dei modi.