Lanazione.it - Chiara Bernardini alla console dell’ottavo lancio di Starship, la navicella spaziale di Space X diretta su Marte

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 3 marzo 2025 – “Partita da Castiglioni con tanta voglia di crescere,, figlia di Antonio e Marinella, sorella di Michele e Sara, dnostra Val di Chio si ritrova oggi sulla consolle della basedi Brownsville in Texas per l'ottavodi, ladiX che dovrà sbarcare su. Un’altra eccellenza italiana e tutta Castiglionese, che dopo il suo brillante percorso di studi, sta raccogliendo le meritate soddisfazioni oltre Oceano e sullo spazio. E brava!” Le congratulazioni del sindaco Mario Agnelli via social che in questo caso sono più che mai azzeccate visto che la destinataria del messaggio vive oltre oceano., castiglionese doc, è l’ingegnere che proprio oggi si trovaguidadi, ladiX che ha l’obiettivo di andare su