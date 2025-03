Romadailynews.it - Chiara BecchimanziI in “Terapia intensiva – Beata ignoranza” l’11 e 12 marzo al Teatro de’ Servi

11-12DE’-ROMAII nuovo tour diBecchimanzi , stand up comedian, attrice, attivista e autrice, che sta toccando ogni parte della penisola, arriva a Roma, alde’, l’ 11 e 12con.Dopo “di gruppo” e “d’urto – Dio Patria e Famiglia”, che hanno attraversato praticamente tutta l’Italia,Becchimanzi completa la trilogia psicologica con “”. Perché chi sa di non sapere è saggio.ma chi non sa di non sapere è beato.l’che non si fa domande, che crede a ciò che vuole, che ha paura di ciò che non conosce e odia chi non è d’accordo. Ma soprattutto beat? noi, che possiamo riderne.Becchimanzi da diversi anni esplora il rapporto tra performance comica e psico, trasformandolo di volta in volta in un dialogo interattivo col pubblico (di gruppo), in un surreale bombardamento comico (d’urto), in un tentativo di rianimazione collettiva (), dando vita ad una vera e propria trilogia, che raggiunge la massima efficacia se fruita per intero.