Chi mi ha bocciato al provino | Stefano De Martino rivela a Fabio Fazio il suo fiasco

Volto di punta del presente e del futuro della Rai,Deha fatto un'escursione sul Nove da quello che in passato era uno dei volti più conosciuti della tv di Stato, cioè. Il presentatore napoletano si è concesso all'intervista di Che Tempo Che Fa, in compagnia anche di Francesco Paolantoni, che ha da poco festeggiato il suo compleanno e con cui è protagonista anche a Stasera Tutto È Possibile su Rai2. Con lui ha scherzato amabilmente: “Ultimamente, tra noi due, c'è una certa attrazione.”. Paolantoni ha confermato: “È vero, mi piace molto stare con lui, lo seguo ovunque”., quindi, è passato alle cose serie e ha chiesto a Deun primo bilancio della sua esperienza ad Affari Tuoi, programma con cui sta raccogliendo ogni sera più di 7 milioni di telespettatori: “Io credo che il pubblico di Affari Tuoi fosse già tutto lì, si trattava solo di mantenerlo e sono molto felice di come stiano andando le cose.