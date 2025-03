Amica.it - Chi ha vinto l’Oscar 2025 per i migliori costumi?

Leggi su Amica.it

La notte degli Oscarsi è chiusa, con Anora che fa il pieno di statuette. Tra i premi tecnici, merita un’attenzione particolare l’Academy Award ai: non solo perché celebra l’arte sartoriale prestata al grande schermo, ma perché il cinema influenza continuamente le tendenze e i gusti in fatto di moda. E sul podio numero per gli abiti dell’edizioneè salito Wicked. Un riconoscimento importante. Nel 2024, la vittoria di Povere Creature! contribuì a rilanciare le maniche a sbuffo; così come fecero gli abiti Prada del Grande Gatsby con la moda anni Venti, fino ad arrivare alla Marie Antoinette di Sofia Coppola, che resta ancora oggi un punto ferma dell’estetica coquette.