Chi ha paura del lupo? | Si fa troppo allarmismo Conviverci è possibile

Boni Il re del bosco è dotato di grande fascino, incrociarne lo sguardo magnetico è il sogno di molti anche se incute. È schivo, avvicinarlo è difficile, scivola via nella notte e di giorno entra ed esce discretamente dalle forre. È sua maestà il. La maggior parte degli individui in Italia è distribuita lungo l’Appennino, dove vivono poco oltre duemila esemplari. Sulle Alpi sono circa mille. Gli avvistamenti, anche in pianura, da Reggio, Modena, Bologna fino a Ferrara, sono sempre più frequenti. Dottor Luigi Molinari, tecnico faunistico in Emilia-Romagna, si può convivere col re del bosco? "Certo che si può. Alla pancia delle persone però è difficile parlare. C’è unaeccessiva e non giustificata da numeri ed episodi. Si fa. Sono più frequenti le aggressioni anche letali dei cani, basta ricordare i fatti recenti".