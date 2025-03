Cultweb.it - Chi era Eleonora Giorgi, indimenticabile stella della commedia italiana

è stata un’attrice, regista e sceneggiatriceche ha segnato profondamente il panorama cinematografico del nostro Paese. La sua carriera, cota di successi e riconoscimenti, l’ha resa una delle protagoniste più amate del cinema italiano, soprattutto per il suo contributo alladegli anni Settanta e Ottanta. Nata a Roma il 21 ottobre 1953, da una famiglia di origini ungheresi e inglesi, ci lascia a causa di un cancro al pancreas che negli ultimi mesi l’aveva vista molto sofferente, anche se sempre energica e sorridente.La carriera diprende il via nei primi anni Settanta, quando, dopo una breve apparizione nel film “Roma” di Federico Fellini (1972), ottiene il suo primo ruolo da protagonista in “Storia di una monaca di clausura” (1973), diretto da Domenico Paolella.