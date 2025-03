Quotidiano.net - Chi è Mikey Madison, l’attrice rivelazione che ha battuto Demi Moore agli Oscar 2025

Los Angeles, 3 marzo- Èla vera regina degli, la Miglior attrice dell’anno che ha sconfitto la granitica, data per favorita per il film The Substance’. “È davvero surreale”, ha commentato25enne, che ha trionfato con Anora con la prima nomination della sua vita. Nel film interpreta il ruolo di Anora, appunto, una giovane spogliarellista ed escort occasionale a New York, che ha la possibilità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra e sposa il figlio di un oligarca russo. Ma, quando la notizia arriva in Russia, i genitori del ricco erede cercano di ottenere l'annullamento del matrimonio. L'attrice si porta a casa il più prestigioso e ambito Academy Award come Miglior attrice protagonista alla sua primissima candidatura, battendo a sorpresa le favorite Fernanda Torres e, ma anche colleghe eccellenti Karla Sofia Gascon e Cynthia Erivo.