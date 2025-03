Lettera43.it - Chi è Iwasawa Yuji, nuovo presidente della Corte internazionale di giustizia

Il giudice giapponeseè stato elettodi: manterrà l’incarico fino al 2027, anno in cui sarebbe terminato il mandato del predecessore Nawaf Salam, che si è dimesso a gennaio per diventare primo ministro del Libano.PalazzoPace a L’Aia, sededi(Getty Images).In passato è statodel Comitato per i diritti umani delle Nazioni UniteNato a Tokyo nel 1954,si è laureato in Legge nel 1977 nella Capitale nipponica, per poi proseguire gli studi negli Stati Uniti, prima ad Harvard e poi presso l’UniversitàVirginia. In passatodel Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, è diventato membrodidal 22 giugno 2018, a seguito alle dimissioni del giudice Hisashi Owada.