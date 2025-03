Isaechia.it - Che Tempo Che Fa, Stefano De Martino parla della conduzione di Sanremo: “Sono ancora un po’ spaventato all’idea, ma…”

Deè stato ospite ieri di una nuova puntata di CheChe Fa.Qui, insieme a Fabio Fazio ha in primis raccontato come vive l’enorme successo che sta avendo alladi Affari Tuoi:I telespettatoritanti, è un orario di punta con un programma che ha una storia infinita, dico sempre che quei 7 milioni erano lì e bisognava solo non farli scappare e non rovinare le cose. Non era detto che io riuscissi a non rovinarle. Vivo in uno stato di inconsapevolezza totale, non voglio abituarmi a questa cosa. Ho conosciuto diversi artisti in questo periodo e ho avuto modo di capire che siamo tutti in affitto, me la godo per ora sapendo che ci sarà un momento in cui sarà un po’ meno. Critiche e complimenti? La napoletanità non contempla il complimento, ci si offende con affetto e quindi a quell’offesa sei allenato.