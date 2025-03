Dilei.it - Che ruoli affidare agli amici più cari in un matrimonio

Leggi su Dilei.it

Quando ci si trova a pianificare unpuò essere difficile decidere qualiade parenti. Soprattutto perché non tutti potranno essere coinvolti attivamente nel corteo nuziale oppure fare da damigelle e testimoni.Eppure le persone chiamate ad affiancare gli sposi sull’altare non sono le uniche investite di un compito importante durante i fiori d’arancio. Esistono molti altrida tenere in considerazione nell’allestimento delle nozze: a seconda del rapporto che vi lega ad un amico o ad un familiare si possono scegliere compiti che si adattino anche alle loro abilità. Siete a corto di idee? Ecco qualche suggerimento originale per voi.Chee parenti durante unNon solo testimoni e damigelle d’onore: a seconda del rapporto che si intrattenga con un amico o un familiare, si potrebbe pensare per l’invitato in questione ad un ruolo speciale che si adatti alle sue abilità.