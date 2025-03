Iodonna.it - "Che eredita' lasciamo? Me lo chiedo", la senatrice al convegno su vittime dell'odio

«Che eredità ciascuno di noi lascia ai nipoti? Me locome nonna amorevole. Che eredità, che speranza per domani, noi che siamo tuttora segnati a dito?». Lo ha detto laa vita Liliana Segre a unsulleal Memorialea Shoah aggiungendo che « sono tantissimi gli odiatori, vigliacchi che non si presentano». Leggi anche › Liliana Segre rinuncia a un evento al Memorialea Shoah, troppi insulti sui social iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Liliana Segre: «Gli odiatori sono tantissimi, e sono vigliacchi» iO Donna.