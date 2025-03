Amica.it - Che cos’è il microdosing nella skincare

Less is more, diceva il poeta inglese Robert Browning nel lontano 1955, e anche nel mondo del beauty si può applicare con successo questa regola. È il principio del, secondo cui utilizzare meno prodotti, ma in modo più mirato e più concentrato, può portare a visibili benefici per la pelle.Cheil?Ilnon ha nulla a che fare con sperimentazioni e prodotti complessi, ma è piuttosto un approccio differente alla. Soprattutto quando si parla di prodotti che potrebbero generare sensibilitàpelle, come per esempio retinolo o acidi, che utilizzati troppo di frequente possono stressare l’epidermide o provocare reazioni o irritazioni.Votarsi alsignifica dunque diminuire quantità o concentrazione di determinati principi attivi e formulazioni, o frequenza nell’utilizzo.