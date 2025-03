Metropolitanmagazine.it - Chappell Roan ed Elton John cantano insieme al tradizionale Oscars watch party

Anche quest’anno, parallelamente agli Academy Awards, laAIDS Foundation ha organizzato il suo. L’evento di beneficenza è un punto di ritrovo per celebrities, filantropi e divi di Hollywood, che si riuniscono per cenare e seguire la premiazione in diretta; lo scopo, naturalmente, è raccogliere fondi da devolvere per la ricerca sull’AIDS. Ieri Jean Smart, Sheryl Lee Ralph, Neil Patrick Harris e David Burtka si sono avvicendati a Sire a suo marito David Furnish come co-conduttori della serata. A rubare la scena, però, è stata, unica performer della festa.ha introdotto la cantautrice statunitense con queste parole: «Sono impazzito quando l’ho sentita. L’ho intervistata e mi sono innamorato di lei e del suo album. È stata davvero gentile ad accettare di esibirsi.