Sport.quotidiano.net - Champions League, via agli ottavi con l’Inter in campo: programma e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 3 marzo 2025 – Riparte il grande spettacolo dellae si inizia a fare sul serio. Archiviati gli spareggi, con l’eliminazione dolorosa di tutte e tre le italiane (Atalanta, Milan e Juve), rimane in gara soloper quanto riguarda la Serie A e tutto sommato il sorteggio non ha detto male. L’avversario sarà il Feyenoord che ha eliminato il Milan, più per demeriti rossoneri che per effettivi meriti degli olandesi, in una doppia sfida che parte mercoledì a Rotterdam e si chiude martedì prossimo a Milano. Ma sarà un grande turno a eliminazione diretta con partite di assoluto spessore e spettacolo. A Madrid, per esempio, si gioca il derby tra Atletico e Real, a Parigi farà visita il Liverpool e poi la sfida tutta tedesca tra le big Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Il quadro degliè finita nella parte bassa del tabellone e incrocerà il Feyenoord che ha eliminato negli spareggi il Milan.