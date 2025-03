Lapresse.it - Champions League, domani le partite degli ottavi: dove vederla in tv

Si giocheranno, martedì 4 marzo, e mercoledì 5 marzo, ledi andatadi finale di. Dopo le eliminazioni ai playoff di Milan, Juventus e Atalanta, l’unica italiana in campo è l’Inter, che mercoledì sfida il Feyenoord in Olanda Ecco il programma completo dellevederle in tv. This week ?#UCL pic.twitter.com/LBA1M5HYln— UEFA(@) March 3, 2025di, ledi martedìOre 18:45: Club Brugge-Aston Villa, in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NowOre 21: Real Madrid-Atletico Madrid, in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NowOre 21: Psv Eindhoven-Arsenal, in tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NowOre 21: Borussia Dortmund-Lille, in tv su Sky Sport 254 e in streaming su NowFeyenoord-Inter,in tvFeyenoord-Inter, unico match con una squadra italiana in campo, si giocherà mercoledì 5 marzo alle 18:45.