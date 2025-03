Ilrestodelcarlino.it - Cesena-Salernitana, il raccattapalle al portiere: “Il rigore lo tira a destra”. E Klinsmann junior para

, 3 marzo 2025 – “Buttati a, vedrai che la pari”. Chi lo dice che ilè sempre solo? In effetti per dare una mano non serve essere in tanti, basta la compagnia giusta. A dieci minuti dalla fine della partita di serie B di sabato pomeriggio che vedeva il ‘suo’opposto allaall’Orogel Stadium Dino Manuzzi, Jonathan, figlio di Jurgen, l’indimenticato ex attaccante dell’Inter, ma soprattuttodella squadra romagnola, si è trovato ad affrontare il momento più difficile della giornata: undici metri davanti a lui, sul dischetto del, c’era Cerri, in procinto di calciare il tiro che avrebbe potuto decidere il match. Alle sue spalle la curva dei tifosi campani, impazienti di esultare. In mezzo, tra lui e loro, c’era però Ivan, di Bellaria, aspirante campione delunder 12, che faceva parte del gruppo deibianconeri.