Ilrestodelcarlino.it - Cesena città per la pace: "Intitoliamo un parco ai bimbi vittime di Gaza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Continua a far discutere l’assegnazione del premio ‘per la’ assegnato nei giorni scorsi al collettivo palestinese ‘Youth of Sumud’. La decisione era stata presa a maggioranza dalla giunta di Palazzo Albornoz, senza dunque che si trovasse l’unanimità tra i componenti, alcuni dei quali avevano espresso perplessità verso una scelta che sarebbe per forza di cose risultata divisiva all’interno della comunitàte in nome della quale è stato assegnato il riconoscimento. Le stesse argomentazioni erano state presentate nelle ore successive all’annuncio da alcune ali dell’opposizione, in particole da Antonella Celletti della Lega e da Luigi Di Placido dei Liberaldemocratici per. Il suggerimento proposto era in particolare quello di individuare anche un’associazione pacifista israeliana per garantire uguale rispetto a due popoli profondamente segnati da decenni di tensioni, conflitti, attentati ed escalation di ritorsioni nell’ambito dei quali la comunità interazionale non è ancora riuscita a trovare un punto di incontro dal quale partire per ottenere finalmente unaduratura.