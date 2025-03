Inter-news.it - Cesari: «Doveri malissimo a Napoli! C’è un rigore netto per l’Inter»

ha arbitrato in maniera disastrosa nella partita trae Inter. Grazianosu Pressing spiega il motivo per cui il direttore di gara ha sbagliato.GIUDIZIO – Grazianogiudica assolutamente in maniera negativa la direzione di gara di-Inter: «non mi è piaciuto per nulla. Al minuto 20 cross di Dimarco per Dumfries.è spostato, McTominay salta non prendendo il pallone. Interviene in maniera scoordinata, ha tempistica sbagliata, è in ritardo. Per me è sempre calcio diquesto per. Il secondo episodio di-Inter è ilchiesto dalper tocco di mano di Dumfries sul tiro di Spinazzola. Il braccio impatta il pallone, è largo, però non allarga il volume del corpo. Mani e braccia non sono sopra l’altezza delle spalle, non c’è la condizione per il calcio di