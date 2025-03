Internews24.com - Cesari chiosa sul mani di Dumfries in Napoli Inter: «Questo non è mai rigore! Decisione facilissima per un motivo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’ex arbitro Grazianovenuto riguardo al possibile fallo di mano diin area diinvenuto dagli studi Mediaset nel corso dell’ultima puntata di Pressing, l’esperto arbitrale ed ex fischietto Grazianoha detto la sua su uno dei casi arbitrali più discussi in27° turno di campionato, ovvero quello relativo al possibile fallo di mano in area dicommesso da Denzelnel corso di. Per l’arbitro e per il Var non si è trattato di unvento punibile: è dello stesso avviso anche, il quale spiega i motivi di taleDI? – «Episodio facilissimo. Ma proprio facilissimo. I rigori per fallo di mano si danno quando c’è un aumento del volume del corpo oppure quandoe braccia sono sopra l’altezza delle spalle o allargate lateralmente.