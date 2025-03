Iodonna.it - Certi amori, certi ricordi, non si dissolvono mai

Leggi su Iodonna.it

C’è un modo per raccontare una vita intera senza pronunciare troppe parole. Isabella Rossellini l’ha trovato in un abito, in un paio di orecchini e in un gesto di raffinata eleganza sul red carpet degli Oscar 2025. L’attrice, nominata come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in Conclave, ha sfilato al Dolby Theatre avvolta in un lungo abito di velluto blu firmato Dolce & Gabbana. Non un semplice vestito, ma un messaggio d’amore e ricordo: per David Lynch, il regista ed ex compagno scomparso a gennaio, e per sua madre, l’iconica Ingrid Bergman. Oscar 2025: i look più belli guarda le foto L’abito in velluto blu: Isabella Rossellini omaggia David Lynch«Il mio abito è in velluto blu come il film ed è un omaggio a David Lynch» ha dichiarato Rossellini in diretta su Rai 1, ricordando il regista che nel 1986 la volle protagonista di Blue Velvet, il thriller onirico che ha segnato una generazione.