Ilgiorno.it - Cerro Maggiore, rissa tra giovani: 19enne in ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – Una lite, scoppiata probabilmente per futili, ha coinvolto oggi poco dopo mezzogiorno trenella zona di via San Carlo, a. Ad avere la peggio unche è stato infine medicato indopo l’intervento dei soccorritori, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce rossa di Legnano, e dei carabinieri. Secondo la ricostruzione dello stesso, ancora tutta da confermare e ovviamente negata dalla controparte, sarebbero stati gli altri due ragazzi a trovare un pretesto per aggredirlo. Quando i militari sono arrivati sul posto (con loro anche gli agenti della Polizia locale di) ilha anche spiegato di aver scattato una foto ai suoi aggressori subito dopo la lite e che, in tutta risposta, gli altri due gli avrebbero sottratto lo smartphone.