Cerca di rubare la merce da Zara, arrestato

Hato didiversi capi d’abbigliamento nascondendoseli addosso, ma il suo atteggiamento sospetto non è passato inosservato all’interno del negozio. E così per il furto in atto è stata immediatamente allertata la polizia di Stato, che nel primo pomeriggio di sabato è intervenuta subito con gli agenti della sezione volanti all’interno del punto vendita della catena, in via Cavour, e qui ha individuato e bloccato un cittadino di nazionalità marocchina. Addosso all’uomo sono stati rinvenuti capi appena sottratti per un totale di poco più di 50 euro di. L’uomo, che era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato cosìdalla polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato. Dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero, è stato quindi trattenuto nelle celle di sicurezza della questura di Ravenna in attesa di comparire davanti al giudice nel processo per direttissima, che è già stato programmato per la giornata di oggi.