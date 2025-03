Ilgiorno.it - Centro islamico chiuso, il Tar annulla l’ordinanza comunale: anche un’officina può essere usata come luogo di culto

Cormano, 3 marzo 2025 – A ottobre l’Amministrazione aveva di fattole attività, ritenute non regolari, di una moschea in un vecchio laboratorio artigianale. Oggi il Tar Lombardia sospende ogni atto del Comune: almeno fino all’8 aprile, quando i giudici amministrativi entreranno nel merito della vicenda, l’ex officina potràdi. Un’ordinanza, quella firmata in camera di consiglio il 25 febbraio, che è stata accolta “con stupore” dal sindaco Luigi Magistro e dal resto della Giunta. Il 7 ottobre l’ufficio tecnico, su segnalazione della polizia locale, aveva effettuato un sopralall’interno dei locali di proprieta` di un’associazione, accertando che gli spazi erano adibiti adi. Il 22 ottobre la onlus aveva presentato una pratica edilizia in sanatoria, rigettata dal municipio: si indicava la presenza di uffici nel seminterrato, quando le verifiche dei tecnici avevano riscontrato altro.