Cecilia Rodriguez Incinta | Esplode Lo Scoop Improvviso!

Voci, foto e sospetti:è in dolce attesa dopo le nozze con Ignazio Moser. Ecco tutte le news!Alcune coppie riescono a conquistare il cuore del pubblico più di altre. Forse accade quando il loro amore appare autentico e non costruito a tavolino. È esattamente ciò che succede cone Ignazio Moser. Dopo una lunga storia d’amore durata anni, i due sono arrivati all’altare, coronando il loro sogno con un matrimonio che ha fatto sognare i fan.Tra alti e bassi, il loro legame ha superato momenti complicati, consolidandosi fino alle nozze. Da tempo la coppia non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia con un bambino. E adesso, proprio quel desiderio potrebbe essere finalmente realtà.Durante un evento alla Milano Fashion Week, gli occhi più attenti hanno notato qualcosa di insolito sotto l’elegante abito bianco indossato da