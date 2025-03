Donnapop.it - Cecilia Rodriguez è incinta! In arrivo il primo figlio con il marito Ignazio Moser: pancino svelato

Il mondo del gossip è in fermento per una notizia che ha già scatenato una pioggia di congratulazioni e affetto sui social:! La 34enne showgirl ha fatto il suo debutto durante la Milano Fashion Week con un abito largo e fluido che ha catturato l’attenzione, non solo per il suo stile, ma soprattutto per le forme più morbide che il vestito sembrava rivelare.L’indizio più evidente? Unche, seppur nascosto, ha lasciato poco spazio ai dubbi. Le immagini hanno fatto subito il giro del web e i fan, da sempre affezionati alla coppia, sono convinti chestiano finalmente aspettando il lorocon ilsono una coppia che ha scritto la propria storia d’amore davanti agli occhi di milioni di persone.