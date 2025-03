Ilgiorno.it - C’è un legame tra il tumore al seno e i turni notturni della lavoratrici ospedaliere? L’Università Statale di Milano avvia una ricerca sul campo

Leggi su Ilgiorno.it

, 3 marzo 2025 - E se l’incidenza di tumori alfosse correlata ainotospedalieri? È la domanda che si pongono tantitori scientifici, ormai da tempo, ma solo in Italia è stato ideato il progetto che si basa su una documentazione ufficiale. L’avvio'Night shift work and breast cancer' “Night shift work and breast cancer” è lata nel maggio 2023 daldiin collaborazione con il Sant’Orsola di Bologna e l’ospedale universitario di Messina. L’obiettivo, finanziata con i fondi del Pnrr, è indagare il possibiletra tumori ale lavoro notturno. Si tratta di una relazione sotto i riflettori da tempo: secondo i dati del 2024fondazione Umberto Veronesi, ildiagnosticato con più frequenza nel 2024 è il carcinomamammella con 53.