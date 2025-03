Ilfoglio.it - C'è qualcosa di peggio del Milan di Conceicao, le maglie del Milan di Conceicao

Domenica sera dagli spalti di San Siro una sinfonia di fischi ha invaso tutto lo stadio. Ilaveva perso in casa contro la Lazio. Un’altra sconfitta, la terza di fila, l’ottava in stagione, tenendo conto soltanto di quelle in campionato. Sérgio Conceição si è lamentato. Si lamenta spesso Sérgio Conceição ultimamente. “I giocatori sentono quello che c'è intorno al club. È la prima volta che alleno in un ambiente così, i giocatori ovviamente lo sentono. Sappiamo che quando è così, le scarpe sono bollenti, non esce un dribbling o un passaggio, vai sotto”, ha detto l’allenatore portoghese, un po’ per provare a difendere i giocatori e a difendersi. Difesa deboluccia. E sì che questa volta ildi Sérgio Conceição c’ha pure provato a farsi ben volere. C’ha messo grinta e caparbietà: sotto di un gol e di un uomo, a causa dell’espulsione di Strahinja Pavlovi?, aveva pareggiato con Samuel Chukwueze.