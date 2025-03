Ilgiorno.it - Cavenago, triangolo amoroso con estorsione: chieste condanne per lei, lui e l’intermediario

Brianza (Monza), 3 marzo 2025 - Tre ridi condanna per il presuntocon finale di: lui, lei, l'altro e nel mezzo un presunto credito di 600mila euro preteso con botte e minacce. Per questa vicenda, che avrebbe visto vittima un commerciante di abbigliamento 60enne del Milanese e ora a processo al Tribunale di Monza, la pm monzese Emma Gambardella ha chiesto la condanna a 8 anni e mezzo di reclusione per la 50enne L.B., con cui l'uomo ha avuto una relazione sentimentale e quella a 8 anni di reclusione ciascuno per il 40enne P.U., ex della donna e P.T., un intermediario nella commissione dei reati contestati a vario titolo:, lesioni e violenza privata. Il commerciante si è costituito parte civile per ottenere un risarcimento dei danni.