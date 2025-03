Cavalli | il coraggio di J D Vance di dire le verità scomode

Leggi su Liberoquotidiano.it

Invece di ragliare ogni volta che parla (sempre a segno), invece di additarlo come sabotatore delle relazioni transatlantiche (alleanza che ci ha garantito un free riding di prima classe, a spese degli americani) e invece di dargli dell'isolazionista (se non con dolo o accettando un'incoerenza retorica: quando mai gli Usa sono stati davvero isolazionisti?), a J.D.dovremmograzie. Nell'arco di due settimane, il vicepresidente degli Stati Uniti ci ha dato due lezioni di realtà. La prima a Monaco, quando ha elencato i danni del wokismo, della cancel culture, dei lacci alle aziende imposte dalla Commissione Ue, del pericolo che corre la libertà di parola quando chi è contro l'aborto viene condannato, quando le élite europee si dimostrano sprezzanti per il voto espresso dai cittadini, che certo non hanno mai votato a favore della crisi economica e per l'ondata di immigrazione che si è riversata nelle città.