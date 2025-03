Veneziatoday.it - Cattel dedica una giornata formativa agli studenti dell'Its Marco Polo Academy

Leggi su Veneziatoday.it

Gli'Itsa lezione in azienda per un'esperienzasul campo. A organizzare l'iniziativa è stataSpa, società di distribuzione del settore Horeca con sede a Noventa di Piave, che in passato ha promosso varie attività rivoltealunni degli.