Lapresse.it - Catania, minaccia personale sanitario: “Ci mangiu u cori”, “T’ammazzo”

Ennesime minacce al. Si era presentato al pronto soccorso con tre ore di anticipo sull’orario dell’appuntamento, ma quando gli è stato spiegato che non sarebbe stato possibile visitarlo perché la dottoressa era in sala operatoria, ha iniziato a inveire e are la donna: “Ci!“. I Carabinieri della Stazione diLibrino sono intervenuti presso un Pronto Soccorso della città, dove era in corso un’aggressione ai danni delin servizio.Il paziente, un 33enne residente a Motta Sant’Anastasia, che stava scontando ai domiciliari una pena per reati inerenti agli stupefacenti, aveva ottenuto un permesso per quel giorno, finalizzato a recarsi in ospedale e medicare una ferita alla gamba alle ore 15. Lui, però, si è presentato in ospedale con 3 ore di anticipo, pretendendo di entrare subito nell’ambulatorio.