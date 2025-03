Ilfattoquotidiano.it - Catania, mancano i voucher per pagare il personale: bimbo affetto da rara sindrome a casa da scuola da febbraio

Giovanni (nome di fantasia) ha sei anni ed èdalladi “Aicardi-Goutières”, una patologia rarissima che non gli consente di camminare e di alimentarsi da solo. La, un istituto in provincia di, che il bambino frequenta fin dall’infanzia, ha fatto l’impossibile garantendo l’assistenza igienica di base attraverso le collaboratrici e pagando fino al 7un’operatrice specializzata esterna per la somministrazione della merenda senza correre il rischio che soffochi. Da allora Giovanni, però, non va più in aula perchéi finanziamenti necessari – i cosiddetti “” comunali – per contrattualizzare il. E a quel punto la mamma ha scelto di tenerlo a.Una situazione delicata a causa di lungaggini burocratiche. I soldi stanziati dalla Regione al Comune di Belpasso, dove risiede la famiglia, sono arrivati ma solo a gennaio, dopo essere transitati nelle mani del municipio capofila di Paternò.