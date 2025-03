Dayitalianews.com - Catania, droga e bombe carta nascoste in casa, arrestato 32enne

L’uomo aveva convertito la propria abitazione in un autentico centro operativo per lo spaccio di, utilizzandola anche come deposito improvvisato per materiale esplosivo, senza preoccuparsi dei pericoli reali per sé stesso e per gli abitanti della zona. A smascherare l’attività illecita di undi origine nigeriana è stata la Polizia di Stato.Grazie ad un’attenta attività info-investigativa, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura disono riusciti ad individuare un’abitazione di via Cesare Abba, in uso al nigeriano.Dopo aver bussato insistentemente alla porta della, i poliziotti non hanno ricevuto alcuna risposta, pur ritenendo fortemente plausibile la presenza di qualcuno all’interno, in considerazione di evidenti rumori che provenivano proprio dall’appartamento.