Catania, bimba di un anno ingoia due batterie a bottone: operata d'urgenza

Una bambina di appena unè stata sottoposta a un intervento chirurgicodopo aver ingerito due. L’operazione, necessaria per rimuovere i corpi estranei, è stata eseguita con successo presso l’ospedale Garibaldi-Nesima, dove la piccola era stata trasferita in seguito a un primo accesso al pronto soccorso di un altro ospedale della provincia.I genitori si sono accorti subito dell’accaduto e hportato la bambina in ospedale, informando i medici. Gli accertamenti diagnostici hconfermato la presenza delle, rendendo necessario il trasferimento in un centro più attrezzato per un intervento specialistico.Dopo aver contattato il pronto soccorso pediatrico del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima, la struttura ha dato immediata disponibilità per accogliere la piccola e procedere alla rimozione delle