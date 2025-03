Dayitalianews.com - Catania, ancora un’aggressione al pronto soccorso: schiaffi e minacce

Era circa mezzogiorno quando, a seguito di chiamata pervenuta al 112 Numero Unico di Emergenza, i Carabinieri della Stazione diLibrino sono intervenuti in undella città, dove era in corsoai danni del personale sanitario in servizio.In particolare, era stata segnalata la presenza nel reparto di ortopedia di un uomo che, non volendo attendere il suo turno per una medicazione, si stava accanendo contro un Operatore Socio Sanitario di turno, minacciandolo e colpendolo con uno schiaffo al volto, nonché minacciando anche la dottoressa che avrebbe dovuto visitarlo.In particolare, il paziente, un 33enne residente a Motta Sant’Anastasia, che stava scontando ai domiciliari una pena per reati inerenti agli stupefacenti, aveva ottenuto un permesso per quel giorno, finalizzato a recarsi in ospedale e medicare una ferita alla gamba alle ore 15.