Sport.quotidiano.net - Castiglionese rimontata, un punto al Faralli

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 VALENTINO MAZZOLA 1: Balli, Giorgi, Cavallini, Gori, Menci (86’ Bergoglio), Cecci, Berneschi, Scichilone, Doka (80’ Falomi), Minocci, Viciani (75’ Evangelisti). All. Filippo Zacchei. VALENTINO MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Rocchetti, Zanaj, Geraci, Taflaj, Borri. All. Marco Ghizzani. ARBITRO: Marco Calabro di Reggio Emilia. RETI: 37’ Berneschi, 75’ Campatelli. CASTIGLION FIORENTINO - Il rientro aldopo 143 giorni porta in dote unalla. I viola non riescono a sfatare il tabù tre punti. La vittoria manca ormai dall’ultima giornata del girone di andata, per l’esattezza da dieci giornate. Ad ogni modo ilottenuto contro la quarta forza del torneo non certo da buttare, anzi. Zacchei nella prima partita sul nuovo manto erboso ibrido ritrova Minocci dopo la squalifica ma deve rinunciare ancora a Menchetti.