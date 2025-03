Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Monti vince all’overtime

E80 CAST.95 MOLINELLA 92 E80: Romei ne, Vozza D., Brevini 4, Mingotti 3, Giberti, Bravi 17, Liepins 10, Rossi 27, Morini 15, Ferri ne, Mallon 3, Parma Benfenati 16. All. Vozza G. MOLIX MOLINELLA: Tognon 12, Negroni 8, Leopizzi 3, Bianchi 20, Venturi 3, Tabellini 17, Seravalli 14, Carella 9, Zaharia ne, Farabegoli 6. All. Baiocchi. Arbitri: Vaccarella e Aly Belfadel di Bologna. Parziali: 24-19, 42-41, 64-56, 82-82. Vittoria casalinga per l’E80(30), che rimane al 2° posto della classifica domando al supplementare Molinella (24). I bolognesi sono reduci da 3 stop di fila ma giocano alla pari con gli appenninici, che più volte sembrano aver lo spunto decisivo per fuggire ma in realtà vengono sempre ripresi:non concretizza un +4 nel finale del 4° periodo, venendo ripresa dalla tripla di Bianchi, poi è l’Mvp Rossi a chiuderla dall’arco.